Πρώην δήμαρχος βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας

Τον τρόμο έζησε ο πρώην δήμαρχος και η σύζυγός του, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τους ληστές.

Τον τρόμο έζησε ο πρώην δήμαρχος του Βελεστίνου, Δημήτρης Καζάς, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας το βράδυ της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, το θύμα, βγήκε από το σπίτι του, για να πετάξει σε κοντινό κάδο τα σκουπίδια. Τότε, αισθάνθηκε ότι κάποιος τον παρακολουθούσε, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για μία φιλήσυχη γειτονιά.

Λίγο αργότερα, κατά την επιστροφή στο σπίτι του, δύο άτομα του επιτέθηκαν και με τη χρήση όπλου και μαχαιριού τον ακινητοποίησαν. Τον οδήγησαν στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου βρισκόταν η σύζυγός του, η οποία σοκαρίστηκε από το θέαμα.

Οι θρασύτατοι ληστές τους έβριζαν και τους απειλούσαν, ζητώντας επίμονα χρήματα. Τελικά, η μοναδική του λεία ήταν 150 ευρώ που βρίσκονταν μέσα στο πορτοφόλι του 83χρονου άνδρα.

Αστυνομικοί έουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό.

