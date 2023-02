Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Καπεδιανά.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Βρύσινα, που βρίσκεται στα όρια του δήμου Ρεθύμνου.

Η φωτιά που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατακαίει ανεξέλεγκτη χαμηλή βλάστηση ψηλά στο βουνό με κατεύθυνση προς την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά που βρίσκεται στο βουνό είναι σχεδόν πάνω από το χωριό Καπεδιανά, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Όμως την «μάχη» των επίγειων δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σήμερα στο Ρέθυμνο, αλλά και το δύσβατο της περιοχής.

Πηγή: neakriti.gr

