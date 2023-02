Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός ηλικιωμένος που είχε πάει για κολύμπι στην Βεργιά

O άτυχος άνδρας ενώ κολυμπούσε έχασε τις αισθήσεις του με συγγενικό του πρόσωπο να προσπαθεί να τον επαναφέρει στη ζωή.



Ένας 71χρονος έχασε σήμερα το πρωί τη ζωή του, στη Βεργιά Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας ενώ κολυμπούσε έχασε τις αισθήσεις του, και στη συνέχεια συγγενικό του πρόσωπο προσπάθησε με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρει στη ζωή, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, 71χρονος ημεδαπός από τη θαλάσσια περιοχή “ΒΕΡΓΙΑΣ” Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Στον ανωτέρω παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από συγγενικό του πρόσωπο, καθώς και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

