Καρναβάλι Ξάνθης 2023: Ξέφρενο γλέντι από μικρούς και μεγάλους (εικόνες)

Σε ξέφρενους κινείται το τριήμερο της Αποκριάς η πόλη της Ξάνθης με τους καρναβαλιστές και τους επισκέπτες να έχουν κατακλύσει τους δρόμους και να ξεπερνούν τους 100.000.

Όπου και αν κοιτάξεις, αντικρίζεις την ομορφιά, τους ωραίους ανθρώπους, τα χαμόγελα... Η Ξάνθη, τρία χρόνια μετά, φόρεσε τις στολές της και υποδέχθηκε τους χιλιάδες καρναβαλιστές και τους επισκέπτες, θυμίζοντας σε όλους ότι... αυτή είναι η βασίλισσα του Καρναβαλιού στην Ελλάδα.

Και αν σε όγκο υπολείπεται της Πάτρας, σε κέφι, χρώμα και φαντασία όχι απλώς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, αλλά φαίνεται να υπερτερεί, με την καρναβαλική πείρα των 58 χρόνων να εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στους πανέμορφους δρόμους της θρακικής πόλης.

Χρώματα, κέφι, όμορφες παρουσίες, ένα ξέφρενο γλέντι σε όλη την Ξάνθη και το κάψιμο του βασιλιά «Τζάρου», του Καρνάβαλου που παραδόθηκε στις φλόγες, συνέθεσαν τον καμβά ενός υπέροχου, μοναδικού σκηνικού στην πόλη της Θράκης.

Την παράσταση έκλεψαν ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού, ο γνωστός Πειρατής της Θεσσαλονίκης, αλλά και η Βασίλισσα των φετινών ΘΛΕ, Άννα Παυλίδου η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη από τις εικόνες που αντίκρισε στην πόλη.

Η νύχτα έγινε ημέρα στην Ξάνθη με χιλιάδες κόσμου να έχουν ξεχυθεί στους δρόμους με αρκετούς από αυτούς να ξεκινούν το πάρτι με τη μεγάλη νυχτερινή παρέλαση στην πόλη.

Η νυχτερινή παρέλαση αποτελεί θεσμό στο καρναβάλι της Ξάνθης και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες που θέλουν να γιορτάσουν τις Απόκριες.

πηγή βίντεο: xanthinea.gr

