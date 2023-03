Αιτωλοακαρνανία

Τραγωδία στα Τέμπη: Μαθητές σχολείων έγραψαν με τις τσάντες τους “Πάρε όταν φτάσεις” (εικόνες)

Το μήνυμα των παιδιών από το Γυμνάσιο και Λύκειο της Πύλου, το 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων για την τραγωδία στα Τέμπη.



Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Πύλου, του 1ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων και του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου προχώρησαν στη δική τους συμβολική διαμαρτυρία, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Οι μαθητές εξέφρασαν την οργή τους για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα γράφοντας με τις τσάντες τους, στον προαύλιο χώρο των σχολείων τα συνθήματα «Στείλε όταν φτάσεις» (η φράση που κυριαρχεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά το τραγικό δυστύχημα και δείχνει την αγωνία κάθε γονιού για την τύχη των παιδιών τους που ταξιδεύουν), «Πάρε όταν φτάσεις» και «Όχι άλλα εγκλήματα».

Στους 46 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορική, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, αργά το βράδυ της Τρίτης, όπως ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συνεχίζεται και σήμερα.

Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται αυτή την ώρα στο βαγόνι-εστιατόριο, το οποίο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης.

