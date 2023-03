Ηλεία

Γαστούνη: ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Τον τρόμο έζησε επιχειρηματίας στη Γαστούνη, όταν δύο ληστές εισήλθαν στο κατάστημά της και της επιτέθηκαν, για να την κλέψουν.

Άγρια βία άσκησαν δύο ληστές κατά ιδιοκτήτριας κοσμηματοπωλείου στη Γαστούνη, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι δύο άγνωστοι μπήκαν στο μαγαζί λίγο μετά τις 19:30 και ασκώντας σωματική βία στη γυναίκα, την έριξαν στο πάτωμα και απειλώντας την με όπλο, αφαίρεσαν κοσμήματα από τη βιτρίνα και από θήκες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ληστείας η άτυχη επιχειρηματίας βρισκόταν συνεχώς υπό την απειλή όπλου και μόλις τελείωσε ο συνεργός του από κοινού τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν έφυγαν η γυναίκα ενημέρωσε το ΑΤ Γαστούνης και το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας που ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ μέχρι αργά το βράδυ η επιχειρηματίας έδινε κατάθεση στο ΑΤ προκειμένου να βοηθήσει το έργο των αστυνομικών για την άμεση σύλληψη των δυο ανδρών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας ‘Ηλιδας σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία σε βάρος δυο αγνώστων δραστών, οι οποίοι χθες το απόγευμα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας (κουκούλες) τύπου full face, εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο και ο ένας δράστης με την άσκηση σωματικής βίας και με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε την ιδιοκτήτρια, ενώ ο συνεργός του αφαίρεσε από τις προθήκες, κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

