Θεσσαλονίκη: πρόστιμο σε πλοίο για επικίνδυνο φορτίο

Τι κουβαλούσε το πλοίο και του επιβλήθηκε πρόστιμο από το Λιμανικό Σώμα.

Τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ξεκίνησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οχήματος, το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο αποστολής της εταιρίας, μετέφερε επικίνδυνο φορτίο και συγκεκριμένα 27 τόνους λιπασμάτων νιτρικής αμμωνίας.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το βράδυ και σε έλεγχο που ακολούθησε στο πλοίο, διαπιστώθηκε η φόρτωση φορτηγού οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο), το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο αποστολής της εταιρείας, μετέφερε φορτίο (λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας), βαθμού επικινδυνότητας κλάσης 9, συνολικού βάρους 27 τόνων. Το φορτίο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 405/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκει στην κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τη φόρτωση ο 24χρονος οδηγός δεν κατέθεσε ζυγολόγιο, δεν προέβη στην έγκαιρη αίτηση δήλωσης για έγκριση φόρτωσης επικίνδυνων ειδών, στον πλοίαρχο ή τον ναυτικό κράκτορα του πλοίου, ούτε προέβη στην ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ως όφειλε.

Το συγκεκριμένο όχημα εκφορτώθηκε από το πλοίο και παραμένει στον λιμένα Θεσσαλονίκης, ενώ το πλοίο απέπλευσε προς συνέχιση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.

