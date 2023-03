Πιερία

Κατερίνη: στο εδώλιο ταξιτζής που παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικη

Ο άνδρας, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική επίθεση σε 17χρονη.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει την ερχόμενη εβδομάδα ένας ταξιτζής αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ενός ανήλικου κοριτσιού 14 ετών στην Κατερίνη.

Ο συγκεκριμένος ταξιτζής είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που έλαβε χώρα στην Κατερίνη το 2020 και είχε ασκήσει έφεση. Για εκείνη την υπόθεση, ο ταξιτζής στην Κατερίνη είχε κατηγορηθεί από 17χρονη και είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ταξί του, για έξι μήνες.

Στο περιστατικό, το 17χρονο κορίτσι είχε επισκεφθεί φίλη της στην Κατερίνη και είχε καλέσει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που πήρε το συγκεκριμένο ταξί με τον 53χρονο ως οδηγό, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που ήταν μόνη της και νυχτερινή ώρα.

Πηγή: larissanet.gr

