Μαγνησία

Βόλος: Ποινή φυλάκισης σε 50χρονη για συκοφαντία στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην απολογία της υποστήριξε πως αναπαρήγαγε το συκοφαντικό σχόλιο για φίλη της, επειδή της φάνηκε ενδιαφέρον.

Οι συκοφαντίες σε βάρος φίλης της, κόστισαν ακριβά σε μια 50χρονη η οποία έκανε αναρτήσεις στο instagram.

Η φίλη ωστόσο κατέθεσε μήνυση για τα συκοφαντικά σχόλια με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία και να εντοπιστεί η 50χρονη.

Όπως διαπιστώθηκε ο λογαριασμός μέσω του οποίου γίνονταν οι ψευδείς αναφορές σε βάρος της γυναίκας, ήταν ψεύτικος. ωστόσο οι αρχές εντόπισαν την 50χρονη.

Χθες εκδικάστηκε η υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και η 50χρονη καταδικάστηκε σε ποινή 10 μηνών φυλάκισης. Η κατηγορούμενη δήλωσε πως αναπαρήγαγε το συκοφαντικό σχόλιο γιατί της φάνηκε ενδιαφέρον, χωρίς όμως να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Αρναούτογλου “έσπασε” από συγκίνηση για τα Τέμπη (βίντεο)

Περού: Στρατιώτες πνίγηκαν σε ποτάμι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν διαδηλωτές (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και νοτιάδες την Τρίτη