Βόλος: Πατέρας και κόρη πέθαναν με διαφορά μισής ώρας

Τραγωδία στην πόλη του Βόλου. Ποια η αιτία θανάτου πατέρα και κόρης.

Θλίψη προκάλεσε στο Βόλο η είδηση του θανάτου μίας 50χρονης γυναίκας και του πατέρα της, με διαφορά μόλις 30 λεπτών.

Η γυναίκα αντιμετώπιζε χρόνια πάθηση και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Βόλου. Νόσησε από κορωνοϊό και λόγω της εύθραυστης υγείας της η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέληξε σήμερα, Τρίτη.

Μισή ώρα αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή και ο 75χρονος πατέρας της, που νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική του Βόλου.

