Ιωάννινα

Ιωάννινα: Αναβιώνει η υπόθεση με την έγκυο που πέταξαν στην λίμνη

Στη δημοσιότητα έρχεται ξανά η υπόθεση του επιχειρηματία, ο οποίος πλήρωσε άλλους για να πετάξουν την έγκυο σύντροφό του στη λίμνη.

Στη δημοσιότητα έρχεται ξανά η υπόθεση του επιχειρηματία από τα Iωάννινα, ο οποίος πριν από επτά χρόνια έβαλε τρεις άνδρες να πετάξουν την έγκυο σύντροφό του στη λίμνη, ώστε εκείνη να αποβάλει.

Ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών, με τριετή αναστολή, για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, άσκησε αναίρεση. Ωστόσο καταδικάστηκε και από τον Άρειο Πάγο, αφού απέρριψε την αναίρεση. Οι δικαστές σύμφωνα με το Star, έκριναν ότι η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτούν το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία, αφού εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά κ.λπ. με πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά.

Απέρριψαν επίσης ως απαράδεκτο τον ισχυρισμό του επιχειρηματία ότι η καταδικαστική απόφαση παραβίασε την αρχή της δίκαιης δίκης, ως προς το σκέλος εκείνο του ορθού τρόπου ελέγχου και αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού.

Το χρονικό

Η σύντροφος του επιχειρηματία τού ζήτησε να χωρίσουν, ανακοινώνοντας του ωστόσο πως είναι έγκυος και σκοπεύει να κρατήσει το παιδί. Τότε ο επιχειρηματίας έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του, σύμφωνα με το politic.gr. Της ζήτησε να συναντηθούν και όταν εκείνη έφτασε στο σημείο του ραντεβού, βρήκε τρεις άνδρες οι οποίοι την έβγαλαν με τη βία από το αυτοκίνητό της και την έσυραν έως τη λίμνη, όπου και την πέταξαν.

Μάλιστα ο επιχειρηματίας παρακολουθούσε το σκηνικό απαθής και στη συνέχεια αποχώρησαν όλοι, χωρίς καν να γυρίσουν να δουν αν η γυναίκα βγήκε στην επιφάνεια της λίμνης.

Η έγκυος κατάφερε τελικά να βγει από την παγωμένη λίμνη, πήγε στο αυτοκίνητό της και ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υποθερμία, εκχυμώσεις στην αριστερή ωμοπλάτη, στα γόνατα, την παλάμη του δεξιού χεριού και στον αριστερό βραχίονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα γέννησε ένα υγιέστατο παιδάκι και έχει προχωρήσει τη ζωή της.

