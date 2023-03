Μαγνησία

Βόλος: Έκλεψαν 10000 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης

Πώς κατάφεραν να "ξαφρίσουν" το σπίτι της ηλικιωμένης.

Σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε μια 44χρονη ρομά η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στον Βόλο με την κατηγορία κλοπής με άγνωστη γυναίκα συνεργό της.

Παρά την προσπάθεια του συνηγόρου υπεράσπισης να υποστηρίξει ότι η γυναίκα ασχολείται με καλλιέργεια ελαιών, είχε εισόδημα, δεν είναι άνεργη και δεν είναι η γυναίκα που έκανε την κλοπή, οι παθούσες την αναγνώρισαν και δεν γλίτωσε την καταδίκη.

Η 44χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου κατέθεσε η 84χρονη αδελφή της 77χρονης ιδιοκτήτριας του σπιτιού που μένουν μαζί, είπε ότι άνοιξε την πόρτα και στο σπίτι μπήκαν η κατηγορούμενη με μια άγνωστη γυναίκα, που προσπάθησαν να της πουλήσουν κάλτσες, εσώρουχα και φανελάκια και την ώρα που η μια την απασχολούσε, η άλλη μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και έκλεψε από το συρτάρι κομοδίνου ποσό 10.000 € και αρκετά χρυσαφικά που είχε, διότι στο παρελθόν είχε κοσμηματοπωλείο στην Κοζάνη.

Η αδελφή της παθούσας, που βρισκόταν εκτός Βόλου και μπήκε στο σπίτι αντικρίζοντας τις δύο αθίγγανες, είπε ότι ήταν κουρασμένη βρισκόταν στο πίσω μέρος του σπιτιού, την φώναξαν στο καθιστικό και εκεί αναγνώρισε την κατηγορούμενη που φορούσε μάσκα αλλά την έβγαλε και ενώ η άλλη δράστιδα έδειχνε ένα σεντόνι στην αδελφή της μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ένα τσαντάκι με τα χρήματα, ένα βιβλιάριο τράπεζας και τα κοσμήματα είχε κάνει «φτερά».

Οι δύο αδελφές είπαν ότι είχαν τόσα χρήματα στο σπίτι από οικονομίες, προκειμένου να κάνουν μια αποδοχή κληρονομιάς. Επίσης είπαν ότι οδηγήθηκαν στην ταυτότητα της 44χρονης την επόμενη ημέρα με την βοήθεια υπαλλήλου φαρμακείου, όπου η κατηγορούμενη πήγε να πουλήσει κάλτσες και θυμόταν τα χαρακτηριστικά της, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία και να συλληφθεί.

Ως μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν ένας γείτονας της κατηγορούμενης, η πεθερά της, ο γιος της και η σύζυγος του αδελφού του συζύγου της, που κατέθεσαν ότι η γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας, που έγινε η κλοπή στο σπίτι των ηλικιωμένων γυναικών βρισκόταν στο σπίτι της και έψηνε ψάρια, διότι στις 2.30 μ.μ. ο γιος της πηγαίνει για δουλειά και κρατάει τα παιδιά του.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι είναι η δράστιδα της κλοπής, είπε ότι δεν έχει κλέψει ούτε κλωστή στη ζωή της και οι ηλικιωμένες κάνουν λάθος. Όπως είπε την Δευτέρα βρισκόταν στο σπίτι της όλη την ημέρα και την Τρίτη το πρωί πήγε στη λαϊκή αγόρασε κάλτσες για να πουλήσει σε άτομα που ήθελαν και κάποια στιγμή συνελήφθη από την Αστυνομία. Η ίδια είπε ότι πουλάει κάλτσες περιστατικά για να βγάζει το χαρτζιλίκι της, ωστόσο στην κατοχή της βρέθηκε μια κόκκινη τσάντα που αναγνωρίστηκε από την παθούσα και είχε μαζί της όταν πήγε στο σπίτι της.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε να κριθεί ένοχη σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Μαρτίου, η δράστιδα από κοινού με την συνεργό της πήγαν σε σπίτι της πόλης όπου διαμένει 77χρονη γυναίκα και με το πρόσχημα της πώλησης αντικειμένων (κάλτσες), εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού της.

Στη συνέχεια, μία από τις δύο τη στιγμή που η άλλη απασχολούσε την ηλικιωμένη, αφαίρεσε από τον χώρο της κρεβατοκάμαρας το χρηματικό ποσό των 10.000 €, καθώς και διάφορα κοσμήματα (χρυσούς σταυρούς, χρυσά δαχτυλίδια κ.α.).

Πηγή: Magnesianews.gr