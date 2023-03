Φθιώτιδα

Εθνική Οδός: Άρπαξαν από πάρκινγκ τσάντα με μετρητά και κοσμήματα αξίας 200000 ευρώ!

Η ληστεία έγινε στην εθνική οδό Λαμίας -Θεσσαλονίκης στο ύψος της Αγίας Μαρίνας.

Ληστεία με λεία πολλών χιλιάδων ευρώ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (9/3) γύρω στις 7 το βράδυ σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Λαμίας - Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο 221ο χλμ μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Στυλίδας.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος στο ρεύμα προς τη συμπρωτεύουσα, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να πάνε τουαλέτα οι γονείς του και τότε άγνωστος δράστης άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και άρπαξε από μέσα τσάντα που περιείχε 38.000 ευρώ, δύο ρολόγια Rolex καθώς κι άλλα αντικείμενα αξίας, που υπολογίζονται άνω των 200.000 ευρώ!

Όταν ο 20χρονος αντέδρασε και σαστισμένος προσπάθησε να τον σταματήσει, ο δράστης τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα μαχαίρι) και τράπηκε σε φυγή πηδώντας την περίφραξη της εθνικής. Μάλιστα στην προσπάθειά του να κάνει το ίδιο ο 20χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Από τα πρώτα στοιχεία ο ληστής δεν μπορεί να βρέθηκε τυχαία στο σημείο και δεν αποκλείεται κάποιος συνεργός του να ακολουθούσε το αυτοκίνητο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας που εξετάζει και το υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν κατά μήκος της εθνικής.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη

Πηγή: lamiareport.gr

