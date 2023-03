Μαγνησία

Βόλος: Εύφημος μνεία σε αξιωματικό που βρήκε και παρέδωσε μεγάλο χρηματικό ποσό

Τα χρήματα που βγήκε στο δρόμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, προορίζονταν για την αποπληρωμή οικοδομικών εργασιών από τον νόμιμο κάτοχο τους.

Εύφημο μνεία θα αποδώσει η υπηρεσία του σε έναν αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας για να τον τιμήσει για την εντιμότητα και την ηθική του, μετά την αξιέπαινη πράξη του να παραδώσει στην Αστυνομία το σημαντικό χρηματικό ποσό που βρήκε πεσμένο σε έναν δρόμο στον Βόλο.

Ο στρατιωτικός περπατούσε το Σάββατο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, όταν είδε το μάτσο με τα χαρτονομίσματα που είχαν πέσει από την τσέπη του κατόχου τους στο πεζοδρόμιο και διαπίστωσε ότι ήταν 700 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του ποσού εντοπίστηκε λίγο αργότερα και αποκαλύφθηκε ότι με αυτό θα εξοφλούσε τους εργάτες που κάνουν οικοδομικές εργασίες στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν έκρυψε την χαρά του για την τύχη του να βρει τα χρήματα ο αξιωματικός που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

