Φυλακές Αλικαρνασσού: Νεκρός κρατούμενος στο κελί του

Στις φυλακές έσπευσε για αυτοψία ιατροδικαστής, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.



Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 64χρονος κρατούμενος.

Άμεσα κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο με γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατό του. Ο 64χρονος προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Σεπτέμβριο φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού έφτασε για αυτοψία ιατροδικαστής, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή για τον εντοπισμό των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό του.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

