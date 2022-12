Κοινωνία

Φυλακές Νιγρίτας: Σκότωσε τον συγκρατούμενό του - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O 45χρονος έγκλειστος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 36χρονου συγκρατούμενού του, στο Κατάστημα Κράτησης της Νιγρίτας Σερρών, τον Ιούλι. του 2019

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε 45χρονος έγκλειστος στις φυλακές, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 36χρονου συγκρατούμενού του, στο Κατάστημα Κράτησης της Νιγρίτας Σερρών, τον Ιούλιο του 2019. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου κάθισε, επίσης, 39χρονος που κρατούνταν στο ίδιο κελί και κατηγορούνταν για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Το δικαστήριο τον αθώωσε για τη δολοφονία αλλά τον έκρινε ένοχο για ένα πλημμέλημα, επειδή δεν ειδοποίησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους προκειμένου να προστρέξουν στο κελί για να σωθεί η ζωή του συγκρατούμενού του (παύθηκε η δίωξη στο πλαίσιο διάταξης για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θανατηφόρο επεισόδιο προκλήθηκε κατόπιν διένεξης για ασήμαντη αφορμή. Όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 36χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρέθηκε στραγγαλισμένος, φέροντας 58 καίρια χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Βασικός κατηγορούμενος κατέστη από την πρώτη στιγμή ο 45χρονος, με καταγωγή από τη Ρωσία, ο οποίος εξέτιε ποινή για ληστείες. Η εμπλοκή του έτερου κατηγορούμενου (επίσης Γεωργιανού) προέκυψε από δείγμα DNA που εντοπίστηκε σε σκουπόξυλο, μέσο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλοκή, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση.

Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους, «δείχνοντας» ο ένας τον άλλον ως δράστη της δολοφονίας. Ο πρώτος, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι μεσολάβησε στη συμπλοκή για να χωρίσει τις δύο πλευρές, ενώ ο δεύτερος ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα επειδή εκείνη την περίοδο του χορηγούνταν μεθαδόνη στο πλαίσιο προγράμματος για την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Μάρτυρας: Έκαψαν το παιδί μου, τον αδελφό μου και τους γονείς μου στον βωμό των φιλοδοξιών

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων