Χανιά

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση μηχανής με φορτηγό

Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό αυτοκίνητο. Ένας νεκρός.

Ένας 55χρονος άντρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα στην περιοχή του Αλικιανού Χανίων.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που εξετάζει η Τροχαία, η μηχανή που οδηγούσε ο 55χρονος συγκρούσθηκε με φορτηγό αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στον επαρχισκό δρόμο από Αλικιανό προς Βατόλακο.

