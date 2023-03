Ηλεία

Ζαχάρω: Κλοπές με μεγάλη λεία

Oι δράστες φαίνεται πως δεν επέλεξαν τυχαία τους στόχους τους, καθώς και τον τρόπο διάρρηξής τους.

Σε δύο σπίτια “μπούκαραν” διαρρήκτες στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως και οι δράστες φαίνεται πως δεν επέλεξαν τυχαία τους στόχους τους.

Στην πρώτη περίπτωση οι διαρρήκτες κινήθηκαν μόλις σουρούπωσε το απόγευμα της Κυριακής και μπήκαν σε σπίτι ηλικιωμένου άντρα στο Νιοχώρι. Αφού παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας, έψαξαν τους χώρους του σπιτιού, έκαναν τα πάντα άνω κάτω και από ένα μεταλλικό κουτί πήραν το ποσό των 40.000 ευρώ. Εκεί φάνηκε πως οι δράστες μπορεί να ήξεραν πως το θύμα τους είχε το μπορεί να φύλαγε το κομπόδεμά του στο σπίτι και φρόντισαν να το ξαφρίσουν.

Στην δεύτερη περίπτωση σε διάρρηξη που συνέβη το Σάββατο στους Σχίνους, οι δράστες μπήκαν πάλι από το παράθυρο, έκαναν και πάλι τα πάντα άνω κάτω και τελικά αποχώρησαν έχοντας αρπάξει κοσμήματα αξίας άνω των 5000 ευρώ.

