Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Της έριξε οινόπνευμα και νέφτι… κι έπιασε τον αναπτήρα

Με αυτόν τον τρόπο ο 48χρονος που συνελήφθη, θέλησε να κρατήσει φυλακισμένη μέσα στο διαμέρισμα τους, την συγκάτοικο του.

Στιγμές τρόμου έζησε χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, μια 59χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος συγκάτοικός της, αφού της έριξε καυστικό και εύφλεκτο υγρό, στη συνέχεια την απειλούσε κρατώντας έναν αναπτήρα ενώ της απαγόρευσε να βγει από το σπίτι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 48χρονος έριξε στη γυναίκα με οινόπνευμα και νέφτι.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 48χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένας ελβετικός σουγιάς. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

