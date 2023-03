Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: λεωφορεία συγκρούστηκαν σε στάση (εικόνες)

Πώς συνέβη η σύγκρουση των δύο λεωφορείων. Από το ατύχημα υπήρξαν τραυματισμοί.

Δύο λεωφορεία της αστικής γραμμής του ΚΤΕΛ συγκρούστηκαν στην οδό Μοναστηρίου 100 με ρεύμα προς δυτικά.

Το λεωφορείο που ακολουθούσε συγκρούστηκε με το πρποπορευόμενο όχημα στη στάση Μπαλτά λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε μια επιβατιδα.

Τα δύο λεωφορεια ανήκουν στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Κιλκίς αντίστοιχα και εκτελούν τις γραμμές 51 ( Σίνδος) και 9 (Λαχαναγοράς).

Πηγή εικόνων: rthess.gr / politic.gr

