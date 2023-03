Ευρυτανία

Τέμπη: Φοιτητές φύτεψαν 57 κυπαρίσσια στην μνήμη των θυμάτων (εικόνες)

Φύτεψαν 57 κυπαρίσσια σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με έναν σπουδαίο συμβολικό χαρακτήρα.





Με μια συμβολική κίνηση θέλησαν σήμερα 21 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Δασών να δώσουν ένα πολυδιάστατο μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης και σεβασμού στα δάση ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου.

Προχώρησαν έτσι σε δενδροφύτευση στη νότια είσοδο της πόλης. Συγκεκριμένα, φύτεψαν 57 κυπαρίσσια σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με έναν σπουδαίο συμβολικό χαρακτήρα: 57 κυπαρίσσια στη μνήμη των 57 αδικοχαμένων συνανθρώπων μας στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Επικεφαλής της δράσης ήταν ο πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου, Καλούδης Σπύρος, με συνοδεία καθηγητών και φοιτητών, ενώ από το Δήμο Καρπενησίου συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της δράσης ο αντιδήμαρχος Χρήστος Γενιτσαρόπουλος και το εργατικό προσωπικό του Δήμου.

