Διπλό φονικό στα Ανώγεια: Στην τελική ευθεία η δίκη στο εφετείο Χανίων

Η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον λυράρη Λευτέρη Καλομοίρη και τον Λευτέρη Ξυλούρη εκτυλίχθηκε στα Ανώγεια, τον Μάιο του 2020.

Ολοκληρώνεται σήμερα η δίκη για το διπλό φονικό στ’ Ανώγεια Ρεθύμνου, μετά από 4,5 μήνες ακροαματικής διαδικασίας στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης στα Χανιά.

Στη σημερινή του απολογία, ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει ότι σκότωσε τον 31χρονο Γιώργη Ξυλούρη, θολωμένος από την εικόνα του νεκρού πατέρα του.

Η πολιτική αγωγή, υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος αφαιρώντας τη ζωή του Ξυλούρη, ο οποίος ενώ έπεφτε έριξε μια βολίδα που σκότωσε τον πατέρα του κατηγορούμενου.

Ο γιος του γνωστού λυράρη και μαντιναδολόγου Λευτέρη Καλομοίρη σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Το φονικό

Η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους τον Λευτέρη Καλομοίρη και του Λευτέρη Ξυλούρη εκτυλίχθηκε στα Ανώγεια, τον Μάιο του 2020.

Όλα ξεκίνησαν από ένα καυγά ανάμεσα στον Γιώργο Ξυλούρη και το γιο του Λευτέρη Καλομοίρη. Έναν καυγά για κτηματικές διαφορές, για τα μητάτα που διατηρούν οι δύο οικογένειες. Οι δύο νέοι άνδρες φαίνεται να πιάστηκαν στα χέρια. Προς στιγμήν ο καυγάς έληξε αλλά μετά από λίγη ώρα ο Γιώργος Ξυλούρης επέστρεψε οπλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λευτέρης Καλομοίρης που βρέθηκε με δύο τραύματα από σφαίρα στο στήθος, μπήκε στη μέση για να προστατέψει το γιο του. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος και έπεσε νεκρός.

Ο γιος του Καλομοίρη στη συνέχεια σήκωσε όπλο και πυροβόλησε τον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη. Ο Ξυλούρης μετά από λίγο πέφτει νεκρός με 7 τραύματα από σφαίρα στο στήθος.

Πηγή: zarpanews.gr