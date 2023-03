Αχαΐα

Πάτρα: Πρωτοφανής ομαδική τιμωρία μαθητών σε δημοτικό σχολείο

Το θέμα αναμένεται να φθάσει, σήμερα, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.



Ξεσηκώθηκαν γονείς δημοτικού σχολείου, στο Αρκτικό Διαμέρισμα της Πάτρας, για την ενέργεια εκπαιδευτικού να τιμωρήσει ομαδικά μαθητές, επειδή την Τετάρτη, στη διάρκεια επίδοσης βαθμών προόδου... έκαναν φασαρία!

Σύμφωνα με κάποιους από αυτούς χθες, ανακοινώθηκε στην πρωινή «προσευχή» ότι στα πρώτα διαλείμματα τα παιδιά δεν θα μπορούν να παίζουν, αλλά υποχρεούνται να κάθονται σε πεζούλια ή σε άλλους χώρους, να γευματίζουν ή να πίνουν, χωρίς να σηκώνονται όρθια, να παίζουν ή να τρέχουν.

Θα κάθονται, δηλαδή, σαν «στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα και αγέλαστα», κι αυτό γίνεται ως «τιμωρία», όπως ειπώθηκε.

Πατέρας πληροφορήθηκε τι συνέβη, επικοινώνησε με τον Σύλλογο Γονέων και μέλος του ΔΣ του επιβεβαίωσε το γεγονός, λέγοντάς του πως αυτό έγινε με εντολή της διευθύντριας.

Το θέμα συζητήθηκε πολύ κι όλοι αναρωτιόντουσαν αν κάτι τέτοιο αποτελεί… παιδαγωγική τιμωρία, αφού έγινε ομαδικά, με αποτέλεσμα να την «πληρώσουν» και μαθητές, που δεν είχαν συμμετοχή στη «φασαρία».

Πηγή: pelop.gr

