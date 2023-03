Θεσσαλονίκη: Δολοφόνος ταυτοποιήθηκε από μπουκάλι μπίρας

Θεσσαλονίκη

Εκδικάστηκε η επί χρόνια ανεξιχνίαστη δολοφονία γυναίκας. Η ποινή στον δράστη.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 47χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 40χρονης τοξικομανούς, η οποία είχε βρεθεί αναίσθητη, χτυπημένη άγρια στο κεφάλι, μπροστά στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, τον Αύγουστο του 2015. Η γυναίκα κατέληξε δύο μήνες αργότερα στο νοσοκομείο, χωρίς να ανακτήσει σε κανένα διάστημα της νοσηλείας της τις αισθήσεις της.

Η υπόθεση παρέμενε επί σειρά ετών ανεξιχνίαστη, όμως ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε μπουκάλι μπύρας, που εντοπίστηκε στη σκηνή του εγκλήματος, κατέστησε κατηγορούμενο τον 47χρονο. Ο ίδιος φέρεται να ήταν άστεγος και όπως η παθούσα, έκανε χρήση ναρκωτικών. Μετά την πράξη του διέφυγε στην πατρίδα του, την Αλβανία, και ακολούθως εγκαταστάθηκε στην Ιταλία. Κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής, εκδόθηκε πέρσι στην Ελλάδα, οπότε απολογήθηκε σε ανακριτή και προφυλακίστηκε.

Αρχικά αρνείτο κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά κατά την προσωρινή του κράτηση ταυτοποιήθηκε εργαστηριακά βιολογικό υλικό του ίδιου στα νύχια της παθούσας, με αποτέλεσμα να αλλάξει την υπερασπιστική του γραμμή.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη 40χρονη, αλλά όχι με σκοπό να τη σκοτώσει. Όπως ανέφερε, την ώρα που κοιμόταν αισθάνθηκε κάποιον να τον ψαχουλεύει, οπότε αντέδρασε, ενώ ομολόγησε ότι χτύπησε τη γυναίκα, απαντώντας στα χτυπήματα που δεχόταν από εκείνη.

Τελικά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 4-3 και με τις ψήφους των ενόρκων, για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι μειοψηφήσαντες δικαστές έκριναν ότι θα έπρεπε να καταδικαστεί για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και μετά την καταδίκη του, επέστρεψε στις φυλακές.

