Διδυμότειχο: νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε χωράφι

Τη σορό τουο άνδρα εντόπισε ένας αγρότης και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε απο αγρότη, σε χωράφι στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Ασημένιο και Σοφικό Διδυμοτείχου στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evros-news.gr πρόκειται για μετανάστη, ηλικίας περίπου 40 ετών.

Ο αγρότης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η σορός μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Έχει αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια και ο αλλοδαπός φαίνεται πως έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.

Το θέμα έχει αναλάβει η Ασφάλεια Διδυμοτείχου η οποία ενημερώθηκε από το Τμήμα Συνοριοφυλακής.

