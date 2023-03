Ηράκλειο

Ηράκλειο - εργατικό δυστύχημα: νεκρός ο άνδρας που είχε πέσει από απορριμματοφόρο

Ο 57χρονος παρέμεινε για 3 μήνες στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ όμως το πρωί της Κυριακής κατέληξε.

Την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλευόταν από τις 9 Δεκεμβρίου του 2022, άφησε ο 57χρονος εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, πέφτοντας από το απορριμματοφόρο όχημα.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί στις 9 Δεκεμβρίου κατά την διαδικασία της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή του Αη Γιάννη Κνωσσού.

Ο 57χρονος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Δυστυχώς όμως γύρω στα μεσάνυχτα, υπέκυψε στα τραύματά του στη Νευροχειρουγική Κλινική, όπως επιβεβαίωσε στο ekriti ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

