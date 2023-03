Ηράκλειο

Ηράκλειο: 66χρονος βίαζε και εξέδιδε ανήλικο μέσω διαδικτύου

Συγκλονίζει η νέα υπόθεση στην Κρήτη. Τι κατήγγειλε ο ανήλικος για τον εφιάλτη που ζούσε.

Μία νέα σοκαριστική υπόθεση βιασμού και μαστροπείας ανηλίκου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 66χρονος σύμφωνα με καταγγελία, φέρεται να βίαζε και να εξέδιδε έναν ανήλικο, από την ηλικία των 11 ετών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν ήδη οι αρχές, ενώ έχει ταυτοποιηθεί για την υπόθεση ένας ακόμη Ηρακλειώτης, 46 ετών. Παράλληλα, αναζητούνται κι άλλα άτομα ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, καθώς φέρονται κι αυτά να έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν οι χρήστες πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο 66χρονος φέρεται να εξέδιδε το παιδί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 66χρονος φέρεται να προσέγγιζε επί δύο χρόνια, από το 2018, το 11χρονο τότε, αγόρι, ισχυριζόμενος ότι είναι φίλος των γονιών του.

Αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και από το 2020 έως και το 2023 φέρεται να το κακοποιούσε σεξουαλικά, υπό καθεστώς απειλών ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά του και τα αδέρφια του εάν τολμούσε να μιλήσει στις αστυνομικές Aρχές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 66χρονος φέρεται να κακοποιούσε το παιδί και το φωτογράφιζε είτε γυμνό είτε με εσώρουχα, ενώ είχε φτιάξει και σελίδα στο ίντερνετ από όπου «ψώνιζε» πελάτες.

Μάλιστα, αναζητούνται συνολικά 29 χρήστες της εν λόγω σελίδας ενώ ο 66χρονος είχε ανεβάσει, σε ειδική πλατφόρμα, φωτογραφίες του παιδιού για να «αλιεύσει» όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες και από άλλες ομάδες. Το ίδιο πρόσωπο είχε φτιάξει τρία ψεύτικα προφίλ και κατάφερνε να συνομιλεί με διάφορα άτομα στέλνοντας πορνογραφικό υλικό με «πρωταγωνιστή» τον ανήλικο!

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης στο Ηράκλειο σοκάρουν, ενώ σημειώνεται ότι οι γονείς του ανήλικου φέρονται να μην είχαν αντιληφθεί το παραμικρό για τον εφιάλτη που περνούσε το παιδί τους.

