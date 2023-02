Κοινωνία

Κολωνός - βιασμός 12χρονης: προφυλακιστέος 40χρονος επιχειρηματίας

Ο κατηγορούμενος αρνείται πως είχε την οποιαδήποτε επαφή σεξουαλικής φύσεως με την 12χρονη.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει μετά την απολογία του άλλος ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό. Πρόκειται για 40χρονο επιχειρηματία που το ίδιο το κορίτσι υπέδειξε στην τελευταία κατάθεσή της στις Αρχές, ως έναν από αυτούς που συναντούσε μετά από υπόδειξη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση, ο οποίος έχει κληθεί σε συμπληρωματική απολογία.

Ο 40χρονος επιχειρηματίας απολογήθηκε για την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη έναντι αμοιβής και με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων που έδωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε επαφή σεξουαλικής φύσεως με την 12χρονη.

Σήμερα επρόκειτο να απολογηθεί και άλλος ένας από τους άνδρες που αναγνώρισε στην τελευταία κατάθεση της η 12χρονη, που είναι οδοντοτεχνίτης και έχει διατελέσει διαιτητής στο ποδόσφαιρο. Ο κατηγορούμενος λόγω της εκκένωσης των δικαστηρίων της Ευελπίδων, νωρίτερα, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος, σε δημόσια δήλωσή του, αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται και ισχυρίζεται πως βοηθούσε το κοριτσάκι αλλά ουδέποτε έκανε παράνομη πράξη σε βάρος του.

