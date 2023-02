Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Στον ανακριτή ακόμη δυο εμπλεκόμενοι

Ένας πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής κι ένας 40χρονος επιχειρηματίας, θα διαβούν σήμερα το κατώφλι της Εισαγγελίας.

Στην Εισαγγελία αναμένεται να καταθέσουν σήμερα Τρίτη δύο άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα, ο οποίος είναι πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου της Ά Εθνικής κατηγορίας. Ο ύποπτος έχει τοποθετηθεί και δημόσια για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι είχε φιλική σχέση με την οικογένειά του, γνώριζε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και ο ίδιος προσφερόταν να βοηθήσει με μικρά χρηματικά ποσά, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με το κορίτσι και χωρίς να αποδέχεται αυτά για τα οποία κατηγορείται.

Ο δεύτερος ύποπτος, ο όποιος θα βρεθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, είναι ένας 40χρονος επιχειρηματίας. Το κορίτσι τον είχε κατονομάσει και υποδείξει ως έναν από τους άντρες που είχαν συνευρεθεί μαζί της.

