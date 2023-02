Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Ο διαιτητής, ο 53χρονος, τα λεφτά στην ανήλικη και η απάντηση της γιαγιάς

Τι λέει ένας από τους 6 άνδρες που κατονομάστηκαν από την 12χρονη για σεξουαλικές επαφές μαζί της. Η σχέση του με τον 53χρονο, τα λεφτά που λέει ότι έδινε στο παιδί και η αντίδραση της γιαγιάς της.

Ο διαιτητής Φίλιππος Ντόβας, που το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, έλυσε τη σιωπή του και απάντησε για τη σχέση του με την υπόθεση σε εκπομπή του Open, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως τόνισε αρχικά, «έχω χρέος να πω δυο κουβέντες για όσα με κατηγορούν. Ενημερώνω το πανελλήνιο ότι ξέρω την οικογένεια περισσότερα από 20 χρόνια. Το κοριτσάκι το ήξερα από μωρό και τη μητέρα της και τα άλλα παιδιά».

Ο διαιτητής, ανέφερε ακόμη: «Το κοριτσάκι από πέρσι ήρθε με τη γιαγιά και είχαμε μια γνωριμία με όλους και το συμβούλευα, του έδινα κατευθύνσεις, μας ζητούσε και μία οικονομική βοήθεια 2-3 ευρώ για να πάρουν κάτι με τα αδέρφια της και σήμερα έρχονται και με κατηγορούν για τη γνωριμία που είχα με το παιδάκι. Να μη μου λένε ότι έχει υπάρξει βιασμός, να μη μου λένε ότι την έχω ακουμπήσει κι εγώ να πρέπει να περάσω από ανάκριση. Στη δικογραφία που έχει πολλές ασάφειες, αισθάνομαι πολύ όμορφα που βγαίνω και τα λέω στον κόσμο. Μπορώ να αναλύσω την κατάθεση του κοριτσιού πρόταση με πρόταση.

Εγώ με τον 53χρονο έχω να μιλήσω από το 2019 όταν δε μου φέρθηκε όπως έπρεπε στον προεκλογικό μου αγώνα. Δε θέλω να πω ονόματα αλλά όταν μου ζήτησε κάτι εγώ προσφέρθηκα και τον βοήθησα. Και όταν ήταν να με βοηθήσουν με τον άλλο συνυποψήφιο με αγνόησαν κι εκεί του έκοψαν και την καλημέρα. Το λέω δημόσια».

Όπως δήλωσε, ο 53χρονος ιδιοκτήτης σουπερ μάρκετ, είπε στο κοριτσι να τον βρει: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω πως να το εξηγήσω. Όταν είσαι μια γειτονιά, στα 50 μέτρα, και το κοριτσάκι πέρναγε μια φορά τι βδομάδα, «τι κάνετε κ Φίλιππα», το ένα το άλλο. Όπως και η μητέρα της όταν πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο. Όταν έχεις μια καλημέρα με ευγένεια, το κάνεις με όλους τους γείτονες... Βεβαίως έδωσα χρήματα στο παιδί και τη γυναίκα. Κι εγώ και όλοι όσοι ήταν στο γραφείο μου. Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τον 53χρονο, η μητέρα ήρθε και μου λέει να της δανείσω 20 ευρώ για ένα σοβαρό πρόβλημα. Της λέω είσαι μητέρα 8 παιδιών, θα σκεφτώ να μη σου δανείσω 20 ευρώ; Και αν δεν τα έχω, θα τα ψάξω να τα βρω. Της λέω έλα σε μία ώρα να σου τα δώσω».

Στη συνέχεια αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή με την 12χρονη: «Αυτό δεν έγινε ποτέ σε ό,τι έχω ιερό στη ζωή μου. Εγώ πνίγομαι όταν τα βλέπω όλα αυτά. Λέει ήταν ένας άντρας που είχε έρθει σε επαφή. Επαφή είναι και όταν είμαστε δίπλα στο στούντιο, κ Θωμαΐδη. Επαφή ήταν όταν της έλεγα αν η γιαγιά το ξέρει που πας στον λόφο που είναι μία περιοχή με παραβατικότητα; Να το προστατεύσω το παιδί από πολλούς κινδύνους».

Σχετικά με το αν θα συναντήσει τη 12χρονη κατ’ αντιπαράσταση, ανέφερε πως «το ζήτησα από σήμερα και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Επικοινώνησα αμέσως και με τη γιαγιά της γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. Τους λέω τι πράγματα είναι αυτά. Αν έχω ακουμπήσει εγώ το κοριτσάκι με το να του δώσω 2-3 ευρώ για να πάει στο λόφο με τα αδερφάκια της να πάρουν κάτι όπως κάνουν όλοι ή να το συμβουλεύω αν αυτό είναι κακό, τι να πω από εκεί και πέρα».

«Από ότι βλέπω εδώ, το παιδί με ήξερε πολύ καλά και λέει δε θυμάται το όνομά μου. Το παιδί λέει κάποια πράγματα που δεν στέκουν. Δεν ξέρω, μήπως το καθοδηγήσανε; Δεν ξέρω τι να πω. Το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μάλιστα προεκλογικά, με βάζει σε πολλές υποψίες. Θα δώσω τον αγώνα μου. Γιατί αν έχω κάνει κάτι, το ξέρω εγώ, το κοριτσάκι και ο Θεός. Επειδή όμως ο Θεός δεν μπορεί να δώσει κατάθεση, παρακάλεσα την οικογένεια να ρωτήσουνε το παιδί» επεσήμανε ο ίδιος.

Για το αν είδε το κορίτσι και την οικογένεια μετά το ξέσπασμα της ιστορίας ανέφερε: «Από τον Αύγουστο και μετά δεν το είδα το κοριτσάκι. Όταν ξέσπασε αυτό δεν έβλεπα κανέναν. Εξαφανίστηκαν όλοι μετά, δεν βλέπαμε κανέναν».

Για τις περίεργες συμπεριφορές που έλεγαν οι γείτονες, δήλωσε: «Η κατεύθυνση του 53χρονου ήταν τελείως διαφορετική και γινόταν ώρες που εγώ δεν είχα πολυτέλειά χρόνου για να πω ότι έβλεπα τα πάντα. Όλη μέρα ήμουν στο τρέξιμο, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν εκεί. Πέρναγε το παιδί με το ποδήλατο, έλεγε ένα γεια. Ήρθε τουλάχιστον 5-6 φορές και μάλιστα του είπα ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό να σε βοηθάω και να ζητάς από 1-2 ευρώ από όσους ήταν εκεί και να μην ξανάρθεις και θύμωνε κιόλας. Αλλά όταν το βλέπεις στο πρόσωπο και καταλαβαίνεις ότι αυτό το χρειάζεται, φαινότανε. Ένα παιδάκι μέσα από οκταμελή οικογένεια με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα».

Η σχέση του με τον 53χρονο κατηγορούμενο και τη 12χρονη

«Είναι ηλίθιος και αχάριστος. Όταν δήλωσα την υποψηφιότητα μου είπε είσαι το πρώτο όνομα. Μπορείς να βοηθήσεις ένα δικό μου παιδί εδώ στον Κολωνό. Το συζητάς του είπα, εγώ πάντα δοτικός και να βοηθήσω. Όπου πάω θα τον παίρνω, πάω σε ένα σχολείο, πάω σε μία συνάντηση με 10 ανθρώπους, τον παίρνω τον κύριο. Ήταν άνθρωπος του 53χρονου. Μετά από 10 μέρες έκαναν συγκεντρώσεις και δε με κάλεσαν και τους έκοψα την καλημέρα. Ούτε καν τους ξαναείδα. Δεν ανταλλάξαμε μηνύματα. Είχαμε μια καλημέρα, να πάω από το μαγαζί του να πάρω κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο διαιτητής.

Για τη σχέση του με τη 12χρονη τόνισε πως «δεν την ακούμπησα ποτέ. O ρόλος μου ήταν καθαρά συμβουλευτικός, δυο κουβέντες για να καταλάβει για την παραβατικότητα της περιοχής στον Κολωνό. Της έλεγα θα σε πάρουν και θα σου αφαιρέσουν όργανα και θα σε ξαναστείλουν στο σπίτι. Της έλεγα να προσέχει. Μου έλεγε είναι με τη γιαγιά της και ήμουν ήσυχος. Μιλούσα με τη γιαγιά και ήξερα ότι τα προστάτευε τα παιδιά. Ερχόταν και με τα αδερφάκια της. Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου. Είτε ήταν τα αδέρφια της είτε είχα κι εγώ δικούς μου ανθρώπους εκεί. Όσοι ήταν εκεί θέλουν να έρθουν την Παρασκευή για να το αποδείξουν».

Ακόμη αναφερόμενος στην κατάσταση της οικογένειας της 12χρονης είπε: «Δυστυχισμένους δεν μπορώ να τους πω γιατί η μητέρα ήταν αξιοπρεπής αλλά ήταν εμφανές το οικονομικό πρόβλημα. Μια γυναίκα με 8 παιδιά δεν ξέρω πως μπορεί να δουλεύει, ίσως να είχε και βοήθειες από τη γιαγιά μία υπέροχη κυρία, από τις αδερφές της, ο άντρας της πότε ήταν στα καράβια πότε εδώ και πότε εκεί. Εμένα μου αρκούσε μια καλημέρα και όλοι ξέρανε ο Φίλιππος το παιδί ο καλός άνθρωπος».

Για το αν θα υποψιάζονταν με τις επισκέψεις της 12χρονης: «Επειδή με ήξεραν και για το ήθος μου και γιατί βοηθούσα κι άλλον κόσμο να πάρουν ένα γάλα, ένα ψωμί, το κοριτσάκι το συμβούλευα, του έλεγα το ξέρει η γιαγιά ότι σου δίνω 2-3 και 5 ευρώ; Μου είπε το ξέρει, μην ανησυχείτε. Εγώ το λυπόμουν και το έκανα. Μίλησα σήμερα με τη γιαγιά και της είπα ότι το θεωρούσα ασήμαντο να της πω ότι της έδινα 2-3 ευρώ. Είχαμε σύμπλευση σε όλα και μου λέει ότι θα ρωτήσω το κοριτσάκι γιατί δεν μπορεί να με καταστρέψει για κάτι που δεν φταίω. Το φωνάζω και το διατυμπανίζω».

Για το αν θα παραιτηθεί από την διαιτησία και την πολιτική: «Επειδή ξέρω ότι η προσβολή αυτή είναι μεγάλη, θα παραιτηθώ από όλα. Αλλά το θέμα είναι γιατί να μου κάνει κακό με τη δουλειά μου γιατί δουλεύω σε νοσοκομείο και θα έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου. Έχω δυο παιδιά, το συζητάμε, έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο αλλά όμως αυτός που ξέρει αν έχω ακουμπήσει το κοριτσάκι είναι ο κόσμος που ήταν εκεί και έβλεπε ότι ερχόταν για 2-3 λεπτά και έφευγε. Η επαφή είναι αυτή που με τρελαίνει. Γιατί στους άλλους λέει είχαμε έρθει σε επαφή σεξουαλική, με πληρώνανε, με κάνανε κι εμένα λέει ότι ήρθε σε επαφή που του λέγαμε πέντε κουβέντες να προσέχει».

Για το τι λόγο είχε η 12χρονη να τον κατηγορήσει: «Αυτό είναι που με προβληματίζει και να λέει ότι το έστελνε ο 53χρονος που εγώ δεν μιλάω μαζί του, να μη θυμάται το όνομα μου όταν πέρναγε και μου έλεγε καλημέρα κ. Φίλιππε τι κάνετε. Έχω πέσει από τα σύννεφα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για όσα υποστηρίζει ο διαιτητής, η γιαγιά του 12χρονου κοριτσιού είπε ότι ποτέ εκείνος δεν βοήθησε το παιδί ή την ίδια, χαρακτηρίζοντας τον ως κουτσμοπόλη και λέγοντας ότι δεν είχε η ίδια κάποια επαφή μαζί του, πλην μιας φοράς που τον επισκέφθηκε για λόγους που σχετίζονται με το επάγγελμα που εξασκεί ο διαιτητής.

