Κοινωνία

Κολωνός -12χρονη: Στην ανακρίτρια έξι κατηγορούμενοι για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κατώφλι της 33ης Ανακρίτριας θα περάσουν σήμερα ακόμα έξι άτομα που αναγνώρισε ως βιαστές της η 12χρονη.

Σήμερα θα καταθέσουν στην Ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του Κολωνού οι έξι άνδρες που κατηγορούνται για τον βιασμό της 12χρονης, οι οποίοι είχαν πάρει προθεσμία την περασμένη Παρασκευή.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένεια της 12χρονης, επιβεβαίωσε ότι, το παιδί αναγνώρισε τους κατηγορούμενους, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται ο 60χρονος δερματολόγος του Κολωνού και ένας πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου.

Μιλώντας στο δελτίο του ΑΝΤ1 την Παρασκευή, ο Απόστολος Λύτρας είχε σημειώσει ότι, πρόκειται να γίνουν κι άλλες συλλήψεις, επιβεβαιώνοντας πόσο επώδυνο είναι για το παιδί να καταθέτει στις Αρχές.

Σε σημερινές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», ο δικηγόρος επανέλαβε ότι, η μητέρα του παιδιού που βρίσκεται προφυλακισμένη, θα καταθέσει νέο αίτημα αποφυλάκισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Γλυκά Νερά: Αναβολή στη δίκη του πιλότου

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο