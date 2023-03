Ηράκλειο

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου: στον εισαγγελέα ο 66χρονος λυράρης

Την πόρτα του δικαστικού μεγάρου, πέρασε ο 66χρονος λυράρης που κατηγορείται για βιασμό και μαστροπεία ανηλίκου στην Κρήτη.

Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε, λίγο μετά τις έντεκα το πρωί, ο 66χρονος άνδρας που συνελήφθη χθες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του -σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία- αφορά σε βιασμό κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, μαστροπεία κατ' εξακολούθηση, παράνομη βία κατ' εξακολούθηση, και χρονικά εκτείνονται από το 2018 ως και 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και μαστροπείας, ήρθε στο φως μετά από καταγγελια της οικογένειας 16ρονου ο οποίος όπως ανέφερε στην κατάθεση του στους αστυνομικούς, δεχόταν απειλές από τον 66χρονο προκειμένου να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβαινε μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, με επίκεντρο κι αλλά άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων κι ένας 46χρονος γιατρός σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr αναμένεται να πει ότι δεν είναι γνώστης της τεχνολογίας και σε θέση να δημιουργήσει τα διαφορετικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρεται στη δικογραφία ότι δημιούργησε για να ωθήσει το παιδί και σε άλλα άτομα. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα για λόγους υγείας δεν ήταν δυνατόν να είχε κάνει κάτι τέτοιο.

