Μαγνησία

Βόλος: Καταδίκη για την μητέρα που κρατούσε σε ομηρία τις κόρες της

Η μητέρα που είχε χάσει την επιμέλεια των παιδιών, τις κρατούσε σε ομηρία για 9 μήνες.

Με δικαστική απόφαση πήρε στο σπίτι της στον Βόλο για λίγες ημέρες τις τρείς ανήλικες κόρες της και δεν τις επέστρεψε ποτέ στον πατέρα τους, στη Ρόδο, ο οποίος είχε αναλάβει την επιμέλειά τους. Κράτησε παράνομα τα παιδιά 9 μήνες σπίτι της, χωρίς να την ενδιαφέρει που δεν πήγαιναν σχολείο και εκείνα οργάνωσαν με τον πατέρα τους απόδραση από το σπίτι της μητέρας τους.

Σε δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 40χρονη γυναίκα για αρπαγή ανηλίκων. Από το 2015 που χώρισε με τον σύζυγό της , της αφαιρέθηκε η επιμέλεια των τριών ανήλικων κοριτσιών της καθώς κρίθηκε ακατάλληλη.

Όταν με δικαστική απόφαση της δόθηκε η δυνατότητα να δει τα κορίτσια και να τα φιλοξενήσει στον Βόλο για τις γιορτές των Χριστουγέννων , εκείνη αποφάσισε να μην τα επιστρέψει στον πατέρα τους . Τα κράτησε παράνομα από τις 7 Ιανουαρίου του 2019 εως τον Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς να τα στέλνει σχολείο.

Χθες στο δικαστήριο εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και υποστήριξε πως τα κορίτσια της δεν έπρεπε να επικοινωνούν με τον πατέρα τους γιατί δεν περνούσαν καλά και φρόντιζαν μόνα τον εαυτό τους . Τους απαγόρευε να επικοινωνούν μαζί του και τα κρατούσε σε «ομηρία» , ειδάλλως δεν θα έβρισκαν τρόπο για να συνεννοηθούν με τον πατέρα τους και να το σκάσουν από το σπίτι, για την Ρόδο.

«Επέστρεψαν στον πατέρα τους χωρίς να το ξέρω εγώ», είπε στο δικαστήριο και παραδέχτηκε πως σήμερα επικοινωνεί μαζί τους μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα τα κορίτσια είναι 18, 17 και 15 ετών αντίστοιχα.

Πηγή: gegonota.news

