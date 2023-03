Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σκηνοθέτησε ληστεία για να “καλύψει” λεφτά που έχασε στον τζόγο

Αποκαλύφθηκε το πονηρό σχέδιο του νεαρού για να "καλύψει" την απώλεια χρημάτων στην οικογένειά του.

Εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης υπόθεση ψευδούς καταγγελίας για ληστεία από 30χρονο Ιρακινό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία αναφέροντας ότι τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άγνωστος δράστης σε περιοχή των Βασιλικών, του αφαίρεσε με την απειλή όπλου το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 30χρονος προέβη ψευδώς στη σχετική καταγγελία, προκειμένου να δικαιολογήσει το προαναφερόμενο χρηματικό που διέθεσε σε τυχερά παιχνίδια.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

