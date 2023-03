Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα take away

Ο δράστης, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αρπάζοντας χρήματα από το ταμεία και τσιγάρα.

Ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε κατάστημα take away στην οδό Μπότσαρη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Άγνωστος, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αρπάζοντας χρήματα από το ταμεία και τσιγάρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το χρηματικό ποσό ανέρχεται σε 350 ευρώ. Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

