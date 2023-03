Αχαΐα

Προαστιακός – Πάτρα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια γιατί έσπασαν οι ράγες! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην στάση στον Καστελλόκαμπο. Η βλάβη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οφείλεται στην παλαιότητα των γραμμών.

Στην στάση του Προαστιακού στον Καστελλόκαμπο περιμένουν πολλοί επιβάτες καθώς βλάβη που υπάρχει στις ράγες του τρένου προκάλεσε διακοπή των δρομολογίων.

Αρκετοί φοιτητές που έφτασαν από το πανεπιστήμιο με λεωφορείο ως εκεί προκειμένου να μπουν προς το κέντρο της Πάτρας ενημερώθηκαν για τη βλάβη και ότι θα τους παραλάβουν λεωφορεία του ΟΣΕ.

Ωστόσο ελάχιστοι έχουν φύγει από το σημείο με τους υπόλοιπους να αναμένουν ζώντας εδώ και αρκετή ώρα μεγάλη ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε ένα μικρό κομμάτι της σιδηροτροχιάς. Επί της ουσίας έσπασε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής λόγω παλαιότητας.

Να σημειώσουμε ότι σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι με λεωφορεία θα γίνονται τα δρομολόγια από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι το Ρίο.

Πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας