Ηράκλειο

Καταγγελία για ασέλγεια ανηλίκου: Ο λυράρης προσωρινά κρατούμενος

Επιμένει στην αθωότητά του ο 66χρονος, που ωστόσο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 66χρονος από το Ηράκλειο, για την υπόθεση με τον ανήλικο, που κατήγγειλε τον βιασμό και την εκμετάλλευσή του, από τον κατηγορούμενο, ο οποίος σήμερα κατά την απολογία του επανέλαβε ότι είναι αθώος για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Ο συνήγορος του 66χρονου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι σε βάρος του κατηγορουμένου «δεν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό εύρημα» καθώς όπως υποστήριξε, «όλη η κατηγορία μέχρι αυτή τη στιγμή εδράζεται σε μια περιγραφή την οποία κάνει ο ανήλικος».

Από την πλευρά του ανηλίκου και της οικογένειας του, η δικηγόρος τους σημείωσε ότι ο ανήλικος μετά την απόφαση για προφυλάκιση «νιώθει πιο ήρεμος» συμπληρώνοντας ότι «η οικογένεια νιώθει ικανοποίηση από την απόφαση για προφυλάκιση». Επίσης εκ μέρους της οικογένειας ευχαρίστησε τα ΜΜΕ για τον τρόπο που έχουν προφυλάξει «στοιχεία ταυτοπροσωπίας του ανηλίκου» ενώ ζήτησαν «να ανοίξουν στόματα και να ειπωθούν αλήθειες» στη βάση αναζήτησης «άλλων πιθανά θυμάτων του 66χρονου».

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον 66χρονο αφορά σε βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και άπαξ, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία τελεσθείσα δια της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ' εξακολούθηση, παράνομη βία κατ' εξακολούθηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας κατ' εξακολούθηση, χρησιμοποίηση και διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται καθώς στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται κι αλλά άτομα. Ανάμεσα τους ένας 46χρονος γιατρός στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και με απόφαση της Διοίκησης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

