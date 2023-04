Εύβοια

Χαλκίδα: Φωτιά σε πολυκατοικία

Στα μπαλκόνια βγήκαν οι ένοικοι για να γλυτώσουν!

Φωτιά σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Απριλίου σε πολυκατοικία στη Χαλκίδα.

Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα ξέσπασε η πυρκαγιά σε όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ακολούθως ζητήθηκαν ενισχύσεις διότι η φωτιά είχε αρχίσει να επεκτείνεται.

Άμεσα το μέτωπο περιορίστηκε, ενώ οι ένοικοι του δεύτερου ορόφου βγήκαν στα μπαλκόνια μέχρι να περιοριστούν οι αποπνικτική καπνοί ενώ αμέσως μετά εκκένωσαν το κτήριο χωρίς ευτυχώς κάποιος να τραυματιστεί.

