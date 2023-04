Μαγνησία

Βόλος: Τμήμα οροφής έπεσε πάνω στην έδρα δασκάλας δημοτικού σχολείου (εικόνες)

Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός της δασκάλας και των μαθητών της Στ’ τάξης του Δημοτικού.

Τμήμα της οροφής σε αίθουσα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω στην έδρα της δασκάλας της Στ’ τάξης.

Το περιστατικό έγινε την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να συνεχιστεί το μάθημα, μετά το τελευταίο διάλειμμα και το ευτύχημα είναι πως, η δασκάλα των Αγγλικών εκείνη τη στιγμή είχε πάει να βγάλει φωτοτυπίες.

Τα συντρίμμια της οροφής έπεσαν και τα πρώτα θρανία, όμως κανένας δεν ήταν εκείνη την ώρα εκεί, λόγω του διαλείμματος.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, υπάρχουν κι άλλα σημεία του σχολικού κτηρίου που έχουν ρωγμές.

