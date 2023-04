Ηράκλειο

Ηράκλειο - Ασέλγεια ανηλίκου: ο κατηγορούμενος λυράρης (εικόνες)

Τα στοιχεία του 66χρονου άνδρα που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση βιασμού του ανήλικου αγοριού στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν 66χρονο λυράρη, τα στοιχεία του οποίου δίνονται στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Πιο συγκεκριμένα, δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 66χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη της ηλικίας του και συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη της ηλικίας του κατ εξακολούθηση, πορνογραφία ανήλικων υπό τις μορφές της διάθεσης και διαβίβασης μέσω πληροφοριακών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας η παραγωγή του οποίου συνδέεται με την άσκηση και απειλή χρήσης βίας εις βάρος ανηλίκου (και) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του κατ εξακολούθηση ,μαστροπεία τελεσθείσα διά της χρήσεως ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ εξακολούθηση ,παράνομη βία κατ εξακολούθηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ εξακολούθηση με παθόντα νεότερο των δώδεκα ετών και όχι, διευκόλυνση των προσβολών της ανηλικότητας κατ εξακολούθηση, χρησιμοποίηση, διαβίβαση και διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκτήθηκαν από την χωρίς δικαίωμα επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή.

