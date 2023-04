Μαγνησία

Βόλος - Σχολείο: Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάρρευση οροφής σε τάξη δημοτικού

Παρέμβαση έκανε η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση της κατάρρευσης τμήματος της οροφής στο 18ο δημοτικό σχολείο της πόλης.



Σύμφωνα με το gegonota.news η εισαγγελία Βόλου έκανε παρέμβαση και ανέθεσε σε πταισματοδίκη την υπόθεση που αφορά στην πτώση σοβάδων στην αίθουσα της έκτης τάξης του 18ου δημοτικού σχολείο.

Οι σοβάδες αποκολλήθηκαν από το ταβάνι και έπεσαν επάνω στην έδρα της δασκάλας. Ευτυχώς την ώρα της πτώσης η εκπαιδευτικός του δημοτικού σχολείου του Βόλου ήταν πιο πέρα και έβγαζε φωτοτυπίες.

Στο δημοτικό σχολείο του Βόλου οι γονείς έχουν επαναστατήσει γιατί οι φθορές στο κτίριο, όπως υποστηρίζουν είναι τεράστιες και ακόμα και η ταράτσα έχει μετατραπεί σε λίμνη.

Από τις αυτοψίες προέκυψε ότι τέσσερις τάξεις του δημοτικού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, σε ένα σχολείο που η πτώση σοβάδων φαίνεται να είναι ένα από τα πολλά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Οι γονείς απαίτησαν χθες (5.4.2023) να μην μπουν τα παιδιά για μάθημα και ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, σε διάλογο που είχε με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, φέρεται να είπε πως δεν θα αποφασίσουν εκείνοι εάν θα κλείσει ή όχι το σχολείο και προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός.

Η εισαγγελία Βόλου ζητά να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που έχει στείλει το σχολείο και η Πρωτοβάθμια, τα οποία περιγράφουν την επικινδυνότητα, ενώ θα ληθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα. Η Προκαταρκτική εξέταση αφορά παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου.



