Χανιά: Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ αδερφών

Η αστυνομία έχει συλλάβει το ένα από τα αδέρφια, αλλά η αιτία του αιματηρού περιστατικού, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται ένας Χανιώτης ο οποίος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από τον αδελφό του σε συμπλοκή που είχαν την Τετάρτη μεταξύ τους για άγνωστους προς το παρόν λόγους, στην περιοχή των Μουρνιών.

Αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι είναι μεσήλικες, με τον τραυματία να μην κινδυνεύει, καθώς τα τραύματά του είναι ελαφρά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του, οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου όπου ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία

Την υπόθεση χειρίζεται το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων.

