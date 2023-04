Σέρρες

Σέρρες: πρώην ισχυρός άνδρας του ποδοσφαίρου συνελήφθη για κλοπή

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τρία άτομα που παραβίασαν επαγγελματικό χώρο για κλοπή.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στις Σέρρες όταν πιάστηκαν επ’αυτοφώρο να επιχειρούν κλοπή.

Οι τρεις συλληφθέντες παραβίασαν την πόρτα λατομείου με σκοπό την κλοπή ενός φορτηγού. Το λατομείο είναι κλειστό τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα η κίνηση οχημάτων προς το σημείο να προκαλέσει εντύπωση σε κατοίκους οι οποίοι και ειδοποίησαν αμέσως το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παπά, οι αστυνομικοί του οποίου έφτασαν αμέσως στο σημείο για να ελέγξουν τι πραγματικά συμβαίνει.

Οι τρείς άνδρες που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών είναι πρώην πολύ ισχυρός άνδρας του ποδοσφαίρου στις Σέρρες.

Ο συγκεκριμένος άνδρας εκτελούσε χρέη στην διοίκηση πολύ μεγάλης ομάδας στο νομό Σερρών.

Πηγή: diktyotv.gr