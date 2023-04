Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά - Θεσσαλονίκη: Είχε στο σπίτι της πάνω από 8 κιλά ηρωίνης (εικόνες)

Μια 27χρονη φέρεται ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος ναρκωτικών. Ποιος ήταν ο ρόλος της.



Περισσότερα από 8,5 κιλά ηρωίνης κατείχε 27χρονη αλλοδαπή, η οποία συνελήφθη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και φέρεται ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος ναρκωτικών.

Όπως ανακοινώθηκε, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, κατέσχεσαν 18 δέματα που περιείχαν συνολικά 8 κιλά και 561 γραμμάρια ηρωίνης, ποσότητα που εκτιμάται ότι προοριζόταν να καταλήξει σε στέκια τοξικοεξαρτημένων, στο νομό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ρόλος της 27χρονης στη δράση του κυκλώματος ήταν αυτός της παραλαβής, αποθήκευσης και περαιτέρω διακίνησης των ναρκωτικών.

Η συλληφθείσα, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

