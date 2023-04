Αχαΐα

Τροχαίο - Αχαΐα: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα (εικόνες)

Από "'θαύμα" σώθηκαν οι επιβάτες του αυτοκινήτου. Πώς συνέβη το ατύχημα.



Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αχαΐα, στο Ορθολίθι Καλαβρύτων, την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα, για άγνωστο λόγο βρέθηκε εκτός πορείας, βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε χαράδρα, και στην συνέχεια αναποδογύρισε.

Ευτυχώς ο ένας επιβάτης δεν είχε τραυματιστεί και κατάφερε να ζητήσει βοήθεια, ενώ και ο δεύτερος δεν είχε σοβαρό τραυματισμό, όμως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Έρευνες για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί η Τροχαία.

