Αχαΐα: Άγριο έγκλημα σε χωράφι

Το πτώμα ενός άντρα που είχε δεχθεί πολλές μαχαιριές, βρέθηκε από συντοπίτες του.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (18/4), βρέθηκε νεκρός ένας μεσήλικας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σε χωράφι της Κάτω Αχαΐας, στην έξοδο της κωμόπολης προς τα Σαγέικα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος.

Εντοπίστηκε από συντοπίτες του, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και ήδη στην περιοχή βρίσκονται άνδρες της ΕΛΑΣ που απέκλεισαν τον χώρο και συλλέγουν ευρήματα, για να μπορέσουν να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο άτυχος μεσήλικας σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση της ΕΛΑΣ, έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Το σκηνικό του αποτρόπαιου εγκλήματος στήθηκε από τον δράστη σε απόμερο σημείο του χωραφιού, όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να τον δουν περαστικοί.

Ήδη στον τόπο του εγκλήματος βρίσκονται άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας, Θεοδόσης Σαμπανιώτης, με άνδρες της Υπηρεσίας του.

