Ηράκλειο: ελεύθερη η γυναίκα που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητο

Ποιους περιοριστικούς όρους, επέβαλε το δικαστήριο στη γυναίκα που παρέσυρε εν ψυχρώ το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της.

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε η 63χρονη που χτύπησε σκύλο με το αυτοκίνητό της στην περιοχή των Πατελλών στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 63χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί ενώ σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Μετά το τέλος της απολογίας της, η ανακρίτρια – με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα – αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερη με τους εξής όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της μία φορά το μήνα και υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 1500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η 63χρονη οδηγός πάτησε εν ψυχρώ το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της και το παρέσυρε τραυματίζοντας το σοβαρά, το οποίο χειρουργήθηκε και είναι εκτός κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 40.500 ευρώ για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς την ίδια ώρα διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ επιβλήθηκε και στην ιδιοκτήτρια του ζώου.

