Παράξενα

Ηράκλειο - Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο: Ο δράστης ήταν ο σύντροφός της

Η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου, ο σύντρόφος της και η λεία των 10000 ευρώ. Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στην εξιχνίαση της ληστείας...

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόθεση ληστείας και συνελήφθησαν ένας αλλοδαπός και μία ημεδαπή κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας, νομοθεσίας περί όπλων και ψευδούς κατάθεσης. Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και με την απειλή μαχαιριού, άτομο εισήλθε σε αρτοζαχαροπλαστείο και αφού ακινητοποίησε υπάλληλο και αφαίρεσε τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 9.552 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε η εμπλοκή του αλλοδαπού ο οποίος αφού εντοπίσθηκε υπέδειξε σημείο απόκρυψης αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού το οποίο κατασχέθηκε και εν συνεχεία αποδόθηκε στον ημεδαπό ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Επίσης, συνελήφθη η ημεδαπή υπάλληλος, κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση διότι κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς αναγνώρισε τον αλλοδαπό ως δράστη ανωτέρω πράξεων αποκρύπτοντας όμως ότι τον γνωρίζει, καθώς φέρονται ότι διατηρούν προσωπική σχέση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.