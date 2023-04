Λακωνία

Γύθειο: Καρχαρίας... κάνει βόλτες γύρω από το καϊκι ψαρά (βίντεο)

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας καρχαρίας μήκους 5-6 μέτρων, έφτασε δίπλα στη βάρκα.



Δεν πίστευε στα μάτια του ένας ψαράς όταν πριν από λίγες ημέρες είχε βγει με τη βάρκα του στον Λακωνικό κόλπο ανοιχτά του Γυθείου, προκειμένου να αλιεύσει και ήρθε αντιμέτωπος με έναν τεράστιο καρχαρία.

Ο καρχαρίας και μάλιστα μεγάλου μεγέθους, έκανε κύκλους για αρκετή ώρα γύρω από καΐκι χωρίς ευτυχώς να επιτεθεί. Αντίθετα έκανε τη βόλτα του και μετά από λίγο απομακρύνθηκε.

Όπως μπορεί να διακριθεί στο βίντεο ο καρχαρίας είχε αρκετά μεγάλο μήκος, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το κήτος βρέθηκε τόσο κοντά στη στεριά.

Το βίντεο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Βασίλης Κουλουβάκος.

Πηγή: lakonikos.gr, fb/ meteoellas

