Ορεστιάδα: Τρεις νεκροί από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Επιτόπου βρέθηκαν τόσο η Αστυνομία όσο και η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, αλλά δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς, σημειώθηκε το μεσημέρι στον κάθετο άξονα Ορμενίου- Αρδανίου, στο ύψος του χωριού Σάκκος,Ορεστιάδας όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του στο ένα Ι.Χ επέβαιναν δύο άνδρες και στο δεύτερο μία γυναίκα περίπου 50 χρόνων.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι και οι τρεις επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων είναι νέα άτομα και κατάγονται από περιοχές του δήμου Ορεστιάδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκαν 2 άνδρες και 1 γυναίκα από 2 ΙΧ οχήματα συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β., στο 4 χλμ. της Ε.Ο. Ορεστιάδας – Ορμενίου, του δήμου Ορεστιάδας Έβρου. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2023



Πηγή: evrosnews.gr

